بعد ظهورها بزي شبيه بالعسكري.. محطات في تاريخ سيدة أوكرانيا الأولى

عادت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكي، إلى الأضواء مرة أخرى بعد اختفاء دام لشهرين، لتظهر في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما ارتدت زيًا بدا عسكريًا، بحسب الصور المتداولة لها عبر صفحاتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح ظهورها الأخير العديد من الأسئلة حول ماهية الزوجة وسيدة أوكرانيا الأولي.. «الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية:

أبرز المحطات في حياة سيدة أوكرانيا الأولى

- اسمها أولينا فولوديميريفنا زيلينسكي، وتبلغ من العمر 44 عامًا.

- درست الهندسة المعمارية ولكنها عملت كاتبة سيناريو.

- التقت بزوجها عندما كان يعمل ممثلًا حيث كتبت له العديد من الأعمال الناجحة.

- تزوجا عام 2003 ولكنهما توعدا قبل الزواج لمدة 8 سنوات.

- أنجبا طفلين فتاة اسمها أولكساندرا تبلغ من العمر 18 عامًا، وولد اسمه كيريلو يبلغ من العمر 9 سنوات.

- من المفارقات الغريبة أن شهر ميلادها في فبراير هو نفسه الشهر الذي شهد انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا.

- ظهرت في بداية الحرب خلال مقطع فيديو وهي تقف بجوار زوجها تأكيدا على أنها داخل أوكرانيا وأنها لم تهرب خارج البلاد.

زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

- في إحدى اللقاءات الإعلامية، أكدت أنها لا تكتب الخطابات الخاصة بزوجها ثم فجرت مفاجأة وهي أن زوجها أيضا لا يكتب الخطابات وإنما يطلب من مساعديه كتابتها بعدما يشرح لهم النقاط والأفكار التي يريدها.

- أكدت أكثر من مرة أنها تشعر بألم الأوكرانيين الذين انفصلوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وأنها لم تر عائلتها منذ فترة طويلة.

- توجهت في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، وإلقاء خطاب أمام الكونجرس، بهدف الحصول على مساعدات العسكرية ودعم سياسي من واشنطن وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- التقت وزير الخارجية الأمريكي وهي ترتدي ثوبا كلاسيكيا باللون الأخضر العسكري، وهو نفسه اللون الذي اعتمده زوجها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وزينت ثوبها ببروشات ذهبية اللون تُجسد الرمح الثلاثي الذي يرمز لأوكرانيا.