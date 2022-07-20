سوريا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا: المعاملة بالمثل

قررت سوريا، اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وردا على قرار مشابه للحكومة الأوكرانية، قبل أيام، بهذا الخصوص، حسبما أكد بيان للخارجية السورية، نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء.

وكشف مصدر بالخارجية السورية أن حكومة أوكرانيا سبق وقطعت العلاقات عمليا مع سوريا منذ عام 2018 عندما رفضت تجديد الإقامة للدبلوماسيين السوريين في السفارة السورية بكييف، فتعذر عليهم ممارسة مهامهم، مشيرا إلى أنه جرى في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة ما وصفه بالمواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم.

تفاصيل فرض حظر تجاري على سوريا

وأشار المصدر إلى أنه في شهر يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف سوريا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، كما أعلنت الخارجية الأوكرانية فرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات.

سوريا اعترفت بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

وكانت الخارجية السورية قد أعلنت بالفعل في 29 يونيو الماضي قرار الحكومة السورية بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، الواقعتين شرق أوكرانيا، اللتان اعترفت بهما روسيا قبيل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال مصدر في الخارجية السورية، وقتها، إنه تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة، قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف المصدر أنه يجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.