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خبير أمن معلومات: المواطن يستخدم الإنترنت 8 ساعات يوميا

كتب:

عمرو حسني
08:57 م | الخميس 21 يوليو 2022
الخبير وليد حجاج

الخبير وليد حجاج

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن كثير من الهاكرز، بسبب انتشار عمليات الشراء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، يلجأ إلى استغلال تواجد الأفراد على الإنترنت، ورغبتهم في الثراء السريع، موضحا أن استخدام «داتا» الشخص من الهاكرز، هي الوسيلة المستخدمة ضد الشخص، مشيرا إلى ضرورة الحرص في البيانات التي ينشرها الشخص عن نفسه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذه البيانات قد تستخدم ضده.

عدد مستخدمي الإنترنت في مصر

أضاف «حجاج»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن 98 مليون شخص في مصر من أصل 105 ملايين مستخدمين للإنترنت، لكن هذا يشير إلى إمكانية استخدام سخص واحد أكثر من هاتف، مبينا أن أكثر فئة عمرية، توجد من 11 سنة حتى 35 سنة، وهذه الفئة هي الأكثر دراية بالتكنولوجيا.

 معدل استخدام الإنترنت يوميا

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن 94% من مستخدمي الإنترنت، يكون عبر الموبايل، ومعدل الاستخدام اليومي 8 ساعات ودقيقتين، منها 4 ساعات على التليفون، وهناك دول يدخل الشخص فيها على الإنترنت لمدة 14 ساعة، مبينا أن أغلب مستخدمي الإنترنت، يشاهدون محتوى الفيديو، وتصل نسبتهم في مصر إلى 87%، مؤكدا أن الذكور من سنة 24 سنة حتى 35 سنة، يمثلون 19% من المستخدمين، أما الإناث فيمثلون نسبة 11% من مستخدمي الإنترنت.

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