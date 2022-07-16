هل ستزيد سرعة الإنترنت في مصر قريبا؟.. مسؤول بـ«الاتصالات» يجيب

كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تصل سرعات الإنترنت إلى 48 ميجابت/ث، قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر كانت 6.5 ميجابت/ث في بداية العام 2019، ووصلت إلى 45.8 ميجابت/ث نهاية العام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 48 ميجابت/ث بنهاية العام الجاري.

60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت

وبحسب المصادر، فإن هناك استثمارات ضخمة ومجهودًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية للإنترنت في مصر، حيث ضخت الدولة نحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت، ما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى 45.8 ميجابت/ث فى 2021.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت، فإن متوسط سرعات الإنترنت الأرضي في مصر حاليا بلغت 41 ميجابت/ث، في مايو الماضي، وتقدمت مصر مركزين عالميا في سرعات الإنترنت الأرضي، لتحتل المركز الـ83 عالميا، تبعتها الإكوادور.

سنغافورة المركز الأول عالميا في سرعات الإنترنت بسرعة بلغت 209 ميجابت/ ث

واحتلت دولة سنغافورة المركز الأول عالميا في سرعات الإنترنت، بسرعة بلغت 209 ميجابت/ ث، وجاءت شيل في المرتبة الثانية بعد سنغافورة بسرعات 207 ميجابت/ ث، فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز السابع عشر، بسرعات وصلت 112 ميجابت/ث، سبقتها فرنسا في المركز السادس عشر بسرعة 113 مجيابت/ث، وتبعتها البرتغال بسرعات بلغت 109 ميجابت/ث.

وشهدت الفترة الماضية تحسنًا كبيرًا في خدمات الإنترنت الأرضي وإنترنت الموبايل، بعد طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، ومضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200.