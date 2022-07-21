وكيل «آداب القاهرة»: أحمد مرسي كان بارعا في قراءة العقلية الشعبية المصرية

نعى الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية أمس الأول، مشيرًا إلى أنه تتلمذ على يد الدكتور عبدالحميد يونس، وتعلم الكثير منه في المرحلة الجامعية.

أبو الليل: الطالب لا يجب عليه أن يقف عند مسيرة الأستاذ

أضاف «أبو الليل»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «تعلمت منه أن الطالب لا يجب عليه أن يقف عند مسيرة الأستاذ فقط، لكن عليه أن يتجاوزها مستفيدا من عوامل الزمن، وعموما فإن الأيام أبرزت القيمة الحقيقية لإبداعه في توثيق التاريخ المصري».

أحمد مرسي تلميذ عظماء التاريخ الحديث

وتابع وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الدكتور أحمد مرسي تعلم من الدكتورة سهيرة القلماوي القيم الإنسانية الحقيقية، التي يبنغي أن يكون عليها الأستاذ الجامعي الحقيقي، قائلا: «من غرسوا قيم الأستاذية الحقيقية في نفس الدكتور أحمد مرسي، هم الدكتور عبدالمحسن طه والدكتور شوقي ضيف، والدكتور حسين نصار، والدكتور طه حسين».

تأثير مدرسة طه حسين في الثقافة المصرية

وأشار «أبو الليل»، إلى أنّ ما انتهى إليه الدكتور أحمد مرسي كأستاذ وتلميذ، كان مجبرا عليه ولم يكن اختياره، موضحا أن الدكتور طه حسين كان المجدد الأكبر، وكل ذلك عبارة عن مدرسة علمية أنتجها قسم اللغة العربية في كلية الأداب، أفرزت تناغما كبيرا داخل المؤسسة الجامعية، وهذا ما يمكن أن نلمس تأثيره في حركة الثقافة في مصر والدول العربية، «عموما فإنني لم أقابل في حياتي قارئا للعقلية الشعبية المصرية مثل الدكتور أحمد مرسي، فقد كان موهوبا في الحفظ بالذاكرة، والحفظ من الضياع من خلال المؤسسات التي ساهم الدكتور أحمد مرسي في إنشائها».