ابنة حفيدة طه حسين عن أزمة إزالة مقبرته: أخبروا التربي بوقف الدفن

كشفت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، تفاصيل جديدة في أزمة إزالة مدفن العائلة، موضحةً: «إلى الآن لم نستطع الحصول على معلومات مؤكدة من الجهات المختصة كلما توجهنا للمحافظة لم نحصل على أي معلومات موثقة لكن ما حدث أن التربي المسؤول عن المدافن أخبروه بضرورة إيقاف عمليات الدفن وطلبوا منه أوراق المدفن ومن قبل تلك الواقعة بأسبوع شهدت الشارع الخلفي لتلك المدافن وصول معدات واستمرت علامات X على المدافن بما يعني أن الفكرة لم تتوقف».

تضارب كبير في التصريحات

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON من جنيف، أنه بالرغم من ذلك فكلما تم التوجه للمحافظة لا نحصل على معلومة معينة وموثقة: «لو فيه قرار قولولنا محافظ القاهرة قال مافيش إزالة ورغم ذلك العمليات والإجراءات مستمرة كما هي».

وتابعت ابنة حفيدة طه حسين: «الناس كلها عندها إحساس بالوطنية ومافيش حد رفع علم مصر أكتر من عميد الأدب العربي»، مناشدة المحافظة والمسؤولين محاولة تجنب هدم تلك المدافن في إطار عملية التطوير أو على الاققل أبلغونا كعائلة وورثة للراحل.

أمر جديد بخصوص مقابر طه حسين

وأردفت: «قالوا للتربي وقفوا الدفن لو حد مات مايتدفنش في التربة وإحنا على تواصل دائم مع محافظ القاهرة والهيئة الهندسية لحد مازهقوا مننا من كتر ماسألنا وفي نفس الوقت عمليات وضع علامة X على مقابر أخرى موجودة ممهورة بأرقام وأسهم واضحة أن فيه حاجة مكملة».