رئيس غرفة التجارة المصرية الفرنسية: حجم الاستثمارات بين البلدين 5 مليارات يورو

قال سعيد حنفي، رئيس غرفة التجارة المصرية الفرنسية، إن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورا كبيرا، خاصة وسط تقارير عن قوة مصر اقتصادية حاليا، باعتبارها بوابة لإفريقيا في دول أخرى، موضحا أنه حضر أحد الاجتماعات مع المسئولين في فرنسا بحضور وزراء مصريين في نوفمبر الماضي، وكان هناك إقبال كبير من الشركات الفرنسية للاستثمار في قطاعات النقل والصحة والمنطقة اللوجتسية في مصر.

تأكيد الرئيس على الجانب الفرنسي

أضاف «حنفي» خلال مداخلة عبر «زووم» في برنامج «مال وأعمال»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الشركات الفرنسية ستعمل على إيجاد وظائف في مصر، وهذا ما يؤكد عليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه حضر في ألمانيا أثناء زيارة الرئيس، وكان هناك أيضا رغبة ألمانية في زيادة الاستثمارات في مصر، مع رغبة القاهرة في توطين الصناعة لدفع الجمهورية الجديدة إلى الأمام.

حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

أوضح رئيس غرفة التجارة المصرية الفرنسية، أن هناك قطاعات ستشهد مزيد من الزخم، والتعاون في مصر وفرنسا، وهي الاتصالات والنقل والبنية التحتية ومحطات التحلية والصرف الصحي مع تمويل محطة تحلية المياه في حلوان، وتطوير ميناء الإسكندرية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 5 مليارات يورو، وهذا رقم ضخم وكبير، مشيرا إلى أنه جرى الاستماع من الجانب الفرنسي عن المشكلات التي تواجهه على أرض الواقع في مصر في البيئة الاستثمارية.