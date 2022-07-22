أفضل العبادات المستحبة ليلة الجمعة.. الصلاة والدعاء وقراءة القرآن

يُعد يوم الجمعة من خير أيام الأسبوع، لما فيه من خير وبركة، ويحرص المسلمون على استغلال هذا اليوم على أكمل وجه، من خلال طاعة الله ورسوله، فالكثير منهم يحرص خلال يوم الجمعة وليلته على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي الأفعال التي كان يحرص عليها النبي الشريف في ليلة الجمعة.

الصلاة على النبي في ليلة الجمعة

من المستحب أن يستعد المسلم لاستقبال يوم الجمعة، بداية من ليلته ولعل أبرز ما ورد في سنن ليلة الجمعة، هو الصلاة على النبي، حيث أن الصلاة على النبي من العبادات التي أوصى عليها صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ويفضل أن يبدأ العبد في الصلاة على النبي الكريم من ليلة الجمعة، وفيه امتثالا لقوله تعالى «إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

والصلاة على النبي من أكثر العبادات المستحبة في يوم الجمعة وليلته أيضا، وهذا انطلاقا من الحديث النبوي، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: «أكثِرُوا الصلاةَ عليَّ في الليلةِ الغرَّاءِ واليومِ الأزْهرِ، ليلةِ الجمعةِ ويومِ الجمعةِ».

الدعاء في ليلة الجمعة

كما يأتي الدعاء واحدا من العبادات المستحبة في ليلة الجمعة، وثبت عن النبي صلى الله وسلم انه قال: «يَنْزِلُ رَبُّنا -تَبارَكَ وتَعالَى- كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟».

هذا بالإضافة إلى قراءة القرآن في ليلة الجمعة، فالحرص على تلاوة ورد من كتاب الله الكريم في ليلة يوم الجمعة له فضل وثواب كبيرين عند الله عز وجل وهو من العبادات التي عمل على تحسين علاقة العبد بربه وتقويتها وقد ورد عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في صلاةِ المغرِبِ ليلةَ الجُمعةِ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ويقرَأُ في العِشاءِ الآخِرةَ ليلةَ الجُمعةِ، سورتي الجُمعةَ والمُنافِقينَ».