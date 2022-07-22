التفاصيل الكامل لمقتل مدرس منشأة القناطر.. 15 طعنة بسبب 10 آلاف جنيه 

استيقظ أهالي منشأة القناطر، على خبر مقتل مدرس مشهود له بالسمعة الطيبة في المنطقة، وسرت حالة من الصدمة والحزن بين الجميع خاصة بعد الإفصاح عن مقتله بـ 15 طعنة في أماكن متفرقة من جسده.

كشف غموض الواقعة

بمجرد اكتشاف الواقعة وإبلاغ رجال الشرطة، تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الجريمة بالقرية التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر

وناقشت الأجهزة الأمنية أسرة الضحية، وتمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والتوصل الى مرتكبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالقبض على المتهم الذي اعترف بتفاصيل الجريمة ودوافعها.

15 طعنة و10 آلاف جنيه

تحريات رجال الشرطة في الجريمة كشفت التفاصيل الكاملة، بعدما اعترف المتهم بدافعه وراء الجريمة، وتبين أن القاتل صاحب محل سوبر ماركت، أقترض من المجني عليه مبلغ 10 آلاف جنيه واتفقا أن يقوم بتسديد المبلغ وحددا موعدًا للسداد، وفى الموعد المتفق عليه طالب المجني عليه المتهم بإعادة المبلغ إلا أنه رفض.

استدراج المجني عليه

ولم يكتف القاتل بالرفض واستدرج الضحية الى منطقة نائية في القرية التي شهدت الجريمة حتى يكونا بعيدين عن الأنظار، وقام بتسديد 15 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده، وبعد كشف لغز الواقعة سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

حبس المتهم

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث النهائية في الواقعة، كما قررت تشريح الجثة والتصريح بدفنها.