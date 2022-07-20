«إيكونومست»: اليابان تبحث عن إجابات في جريمة قتل شينزو آبي

قالت مجلة «إيكونومست» البريطانية إنَّه يبدو أن دوافع تيتسويا ياماجامي في قتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي كانت شخصية أكثر منها سياسية، إذ أخبر ياماجامي تيتسويا المحققين أنه قتل آبي للانتقام منه بسبب ضغينة ضد كنيسة التوحيد ، وهي جماعة دينية شبيهة، لا ينتمي إليها هو ولا آبي.

جد آبي دعم كنيسة التوحيد

وتابعت المجلة أنَّ الكنيسة تأسست في كوريا الجنوبية في عام 1954 على يد القس مون سون ميونج، الذي نصب نفسه مسيحًا، وسُجن لاحقًا في أمريكا بتهمة الاحتيال الضريبي، وقد جمعت مناهضة الشيوعية في حقبة الحرب الباردة مون مع كيشي نوبوسوكي، جد آبي ورئيس وزراء اليابان من عام 1957 حتى عام 1960، كما ساعد كيشي المجموعة في الحصول على موطئ قدم في اليابان، وذلك بحسب ريتشارد صامويلز، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي كتب في كتابه «أطفال مكيافيلي»: «أصبح موني متطوعًا موثوقًا به في الحملة لبعض السياسيين المحافظين من الحزب الديمقراطي الليبرالي، تمامًا كما دعموا المحافظين في أمريكا، واجتذبت الكنيسة أيضًا أتباعًا».

إفلاس عائلة ياماجي

وأضافت المجلة أنَّ آبي استمر في علاقته مع تلك المجموعة، إذ تحدث في حدث على الإنترنت للمجموعة مؤخرًا في سبتمبر الماضي، وظهر جنبًا إلى جنب مع دونالد ترامب.

وتابعت أنَّ والدة ياماجامي تنتمي إلى كنيسة التوحيد، وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي تبرعت بالمال الكافي للمجموعة ما أدى إلى إفلاس العائلة، وذلك وفقًا لوسائل الإعلام اليابانية وأكد ذلك مصدر مقرب من التحقيق.

واستكملت المجلة أنَّه يبدو أن ياماجامي ألقى باللوم على عائلة آبي في معاناة عائلته، فقد خطط لعملية القتل قبل وقت طويل، واختبر بندقيته محلية الصنع بإطلاق النار على جدار فرع كنيسة محلية في نارًا في منتصف الليل، وأمر المدعون بإجراء تقييم نفسي لمعرفة ما إذا كان لائقًا للمثول أمام المحكمة.