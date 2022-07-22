اليوم.. الاتحاد الأوروبي يبدأ حظر شراء واستيراد الذهب الروسي

كشفت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، قبل قليل، أن الاتحاد الأوروبي حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 يوليو، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب الروسي

وقالت الوثيقة إنه: «سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، والمجوهرات بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة أخرى، اعتبارا من 22 يوليو».

الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة غير شرعية

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى وقت سابق من اليوم، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، غير شرعية، مشيرة إلى أن محاولات الضغط على موسكو عبر العقوبات غير مجدية.