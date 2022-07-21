مكافأة قدرها 1800 جنيه لمن يكشف عن المتعاونين مع روسيا في مقاطعة أوكرانية

خصص حاكم مقاطعة نيكولايف، جنوب أوكرانيا، مكافأة مالية لكل من يرشد عن المتعاونين مع روسيا، وذلك على هامش الحرب الروسية الأوكرانية.

100 دولار مكافأة

وبحسب وكالة «روسيا اليوم»، فإن فيتالي كيم، حاكم مقاطعة نيكولايف، أعلن عن مكافأة قدرها 100 دولار -ما يعادل 1800 جنيه- لكل من يرشد عن المتعاونين مع روسيا من سكان المقاطعة، التي يسيطر الجيش الروسي على مناطق فيها، ويقترب من مركزها.

إغلاق مقاطعة نيكولايف وفرض حظر التجول

ودعا فيتالي كيم، عبر تطبيق «تليجرام» إلى تزويد السلطات المحلية بمعلومات حول كل من يبلغ الروس بأماكن انتشار القوات الأوكرانية أو يساعد في تحديد إحداثيات أهداف القصف المحتملة، موضحا: «بعد تحقيقنا الدقيق وتأكيدنا للمعلومات المقدّمة، ستحصل على مكافأة بقيمة مئة دولار»، مشيرًا إلى أنه ينوي إغلاق مدينة نيكولايف لبضعة أيام بهدف تحييد المتعاونيين مع الروس.

وبحسب تصريحاته الصحفية، فإن حاكم المقاطعة ينوي فرض حظر التجول: «نريد أن نضع حدا لذلك.. نعمل على إجراءات تتعلق بحظر التجول.. لدينا قاعدة بيانات مهمّة.. سنغلق المدينة لبضعة أيام، ونقرع أبواب السيئين».