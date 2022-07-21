وزير خارجية روسيا يلقي خطابا أمام جامعة الدول العربية الأحد المقبل

أعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيلقي خطابا أمام مجلس الجامعة بالقاهرة، وذلك بعد أن صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي، سيقوم في الفترة ما بين 24 و28 يوليو الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الأفريقية بينها مصر.

لافروف يُلقى خطابا في مقر الجامعة العربية

وأكد المصدر أن وزير خارجية روسيا سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ومن المقرر، أن يلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة الـ22.

وتأتي زيارة لافروف إلى مصر، بعد نحو أسبوع على الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط، ومشاركته في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن زيارة لافروف ستكون إلى كل من مصر وإثيوبيا وجمهورية الكونغو وأوغندا .

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد أعلن الأربعاء، في تصريحات صحفية، عن زيارته المقررة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في أفريقيا.