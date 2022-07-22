الشرطة الأوروبية تسجل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا

كشفت الشرطة الأوروبية المعروفة باسم يوروبول، عن تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا لدول أوروبية، محذرة من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجرمين وإرهابيين، وذلك حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الشرطة الأوروبية: مسلحين وصلوا من أوكرانيا

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم اليوروبول، جان أوب غين أورت، فإنه توجد مخاطر مقلقة، حيث أنه على وجه الخصوص، لوحظ وصول أفراد مسلحين من أوكرانيا مع أسلحتهم. كما تخشى الشرطة الأوروبية اليوروبول من إمكانية تخزين الأسلحة في مخابئ بالقرب من حدود أوكرانيا لتهريبها لاحقا.

وذكر المتحدث باسم اليوروبول أن هناك إعلانات على الانترنت لبيع أسلحة، مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات، مشيرا إلى أن تأكيد صحة مثل هذه الإعلانات يتطلب مزيدا من التحقق. وقال ممثل اليوروبول إن مثل هذه الإعلانات قد تكون جزءا من الدعاية الروسية التي تهدف إلى تحريض الرأي العام ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

شركة SWR: جماعات إجرامية تخطط لتهريب أسلحة من أوكرانيا

وقالت شركة البث SWR، نقلا عن وثيقة سرية من يوروبول، إن جماعات إجرامية تنشط في المنطقة، وهي تخطط أو تقوم بالفعل بتهريب عدد كبير من الأسلحة من أوكرانيا.