جوتيريش يصل إسطنبول لتوقيع اتفاقية تصدير غذاء أوكرانيا وروسيا للعالم

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اسطنبول في تركيا، الخميس، للمشاركة في توقيع اتفاقية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، المقررة غدا، وهي الاتفاقية التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بها.

جوتيريش في اسطنبول

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة نشرها على موقع تويتر: «وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اسطنبول في إطار الجهود المبذولة لضمان الوصول الكامل إلى الغذاء الأوكراني في العالم، وكذلك الغذاء والأسمدة من روسيا».

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في إفادة صحفية في وقت سابق: سيتوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى اسطنبول الليلة في إطار الجهود المبذولة لضمان وصول عالمي إلى الأغذية والحبوب الأوكرانية والمنتجات والأسمدة الروسية.

التوصل لاتفاق تصدير غذاء روسيا وأوكرانيا

وكانت مفاوضات ممتدة وشاقة قد دارت بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية الحبوب في اسطنبول. وقال وزير دفاع تركيا، خلوصي أكار، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق بهذا الخصوص في اسطنبول.

وكان جوتيرش قد بدأ جهود الوساطة من أجل التوصل لهذا الاتفاق، خلال زيارته لروسيا ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما كشف عنه بعدها دون ذكر تفاصيل، وذلك حرصا على إنجاح المفاوضات، حسبما صرح لاحقا.