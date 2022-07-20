وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تقصف محطة زابوريجيا النووية بطائرات مسيرة

كشفت وسائل إعلام روسية، عن وقوع إصابات وحرائق بمحطة زابوريجيا النووية، التي سيطرت عليها روسيا، مبكرا، بعد أيام من بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حسبما نقلت «العربية نت»، وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن الإصابات والحرائق التي وقعت جاءت جراء قصف أوكراني بطائرات مسيرة.

محطة زابوريجيا.. أكبر محطة نووية في أوروبا

ومحطة زابوريجيا النووية تتمتع بأهمية استراتيجية لاسيما وأنها أكبر محطة نووية في أوروبا والمصدر الرئيسي الذي يغذي أوكرانيا بالكهرباء، وهو ما دفع روسيا للسيطرة عليها مبكرا، عقب بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت 24 فبراير الماضي.

روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا النووية

ولم يكن استيلاء القوات الروسية على هذه المحطة سهلا، إذ قاومت مجموعات وصفتها روسيا آنذاك بأنها من «القوميين المتطرفين»، واتهمتهم بأنهم أشعلوا النيران في أحد المباني الملحقة بالمحطة.