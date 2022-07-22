محامي شيرين: كل كلمة قالتها في السوشيال والإعلام عندها دليل عليها

أكد ياسر قطنوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن هناك مجموعة من الخلافات والأمور بينها وبين زوجها السابق، رافضًا الإفصاح عنها لافتًا أنه سيفصح عنها في حينها، وأن هذه العلاقة اشتملت على مجموعة مخالفات قانونية بصدد دراستها لتكييف الوضع القانوني، مؤكدًا أن أغلبها مخالفات مالية.

وأوضح «قطنوش» خلال تصريحات تلفزيونية أنهم سيقوموا بعمل خطة عمل بخصوص النزاعات بين شيرين وحسام حبيب، لافتًا إلى أنها ليست نزاعات مالية فحسب، ولكن هناك أمور أخرى لن يفصح عنها الآن، مضيفًا: «الفنانة شيرين كل كلمة قالتها في السوشيال ميديا وفي الإعلام عندها دليل، وعندها مستند ومستندة لشهود ووقائع ومستندات».

قطنوش: بإذن الله حقها يرجع لها

وأشار محامي شيرين عبدالوهاب أنه بصدد دراسة الأمور من الناحية القانونية ويعملوا على أكثر من محور خلال الفترة القادمة «بإذن الله حقها يرجع لها وهي كلها ثقة في القضاء المصري وثقة فيا وربنا يقدرنا ونرد لها حقها».

نص بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام ضد حسام حبيب: تعرضت للنصب

وكان ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقدم أمس ببلاغٍ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم 32068 ضد الفنان حسام حبيب.