تفاصيل الأزمة الأخيرة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: قضايا متبادلة

تصدر اسم الفنانين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات الفنانة، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، والتي أكدت خلالها تعرضها للعنف على يد زوجها السابق.

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال المداخلة إن حسام حبيب كان يضربها ويسحلها على الأرض كما أنه السبب في حلق شعرها، مضيفة أنها تصرف على أهله حتى بعد طلاقهما، وتتمنى أن يتزوج للابتعاد عنها، كما اتهمته بسرقة سيارتها المرسيدس من أمام منزلها.

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات شيرين عبد الوهاب، كشف حسام حبيب عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضدها، بالأدلة والمستندات، بينما كشفت «شيرين»، عن تكليفها لمكتب المحامي ياسر قنطوش، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد طليقها لعدم التعرض لها ولبناتها.

شيرين عبد الوهاب ترفع قضايا على حسام حبيب

وقال المحامي ياسر قنطوش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يمتلك كافة الأدلة والمستندات التي تدين طليق شيرين، وسيبدأ اليوم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب.

يذكر أن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بدأت في أبريل عم 2018، حينما أقيم حفل زفافهما بحضور عددا من الأصدقاء المقربين والأهل، وخلال فترة زواجها قابل الثنائي العديد من المشاكل والأزمات والتي انتهت بطلاقهما، ولكن هذه المشاكل بدأت في الظهور مجددا في الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى قضايا متبادلة بينهما وتصريحات واتهامات.