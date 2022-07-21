أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب بعد مقاضاتها لحسام حبيب.. «بتصيف في الساحل»

ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ قليل، في أحدث ظهور لها بعد مداخلتها الأخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة قناة «أون»، التي شنت خلالها تصريحات نارية ضد زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وهي تقضي إجازتها الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي.

ظهور شيرين عبد الوهاب رفقة شقيقة الفنانة زينة

وظهرت شيرين عبد الوهاب، رفقة ياسمين شقيقة الفنانة زينة، إذ تربطهما علاقة صداقة قوية، منذ فترة كبيرة، وذلك على أحد الشواطئ.

تقديم شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام

وكانت شيرين عبد الوهاب، أثارت الجدل خلال اليومين الماضين، عقب تصريحاتها ضد الفنان حسام حبيب، إذ تقدم ياسر قنطوش المحامي الخاص به، ببلاغٍ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم 32068 ضد الفنان حسام حبيب.

وكانت فجرت مفاجأة حول السيارة الذي يسير بها حسام حبيب قائلة في بيانها: «ثم فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض، وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة، وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، ونقل ملكيتها باسمه، وبيانات السيارة موضوع البلاغ «مرسيدس 500$ 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم3-سلندر-بنزين-أسود» لوحات معدنية /ل ق و 273 وحدة مرور مصر الجديدة».

حسام حبيب يرد بالمستندات علي شيرين عبد الوهاب

ومن المقرر أن يرد الفنان حسام حبيب خلال الساعات القليلة المقبلة، على الاتهامات، حسبما صرح لـ«الوطن»، قائلا: «إنه سيقوم بالرد على جميع الاتهامات التي وجهتها الفنانة شيرين عبد الوهاب له، وذلك بالمستندات التي تثبت عدم صحة حديثها الأخير».