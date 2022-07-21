طارق الشناوي عن شيرين: ليست متزنة.. ولم تقصد إهانة حسن أبوالسعود فنيا

كشف الناقد طارق الشناوي، عن رأيه بتصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي أدلت بها مؤخرا ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة قناة أون.

وقال الشناوي لـ«الوطن»، إنّه من الواضح أنّ شيرين عبدالوهاب ليست متزنة، وإنّ ما صرحت به يدينها هي فقط، بأنّها قضت حياتها مع شخص يضربها ويجبرها على حلاقة شعرها، متابعا أنّها كانت قادرة على الانفصال عنه، لأنها ليست مواطنة عادية وليست كباقي النساء: «من وجهة نظري فما صرحت به يؤكد أنّ هناك شيء خاطئ في تكوين شيرين».

طارق الشناوي: شيرين لم تقصد الإهانة

وأضاف الناقد الفني أنّ شيرين لم تقصد إهانة الموسيقار الراحل حسن أبوالسعود، لكنها لم تختر كلماتها للتعبير بشكل صحيح، وكانت تتحدث عن حجم الجسد فقط، وليست القيمة الفنية.

طارق الشناوي: الأفضل لشيرين أن تغني فقط

واختتم الناقد طارق الشناوي حديثه، بأنّ مكانة شيرين عبدالوهاب لن تهتز أبدا وسط جمهورها مهما حدث من أزمات، ومهما أخطأت، ولن يوقفها عن النجاح شيء، لكن الأفضل لشيرين ألا تتحدث مباشرة كي لا تخطئ، الأفضل أن تغني فقط.