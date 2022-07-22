زيلينسكي: لدينا إمكانات كبيرة تُمكننا من إلحاق خسائر جسيمة بروسيا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم، إن فريقه للأمن القومي يعتقد أن لدى بلاده إمكانات كبيرة لتقدم القوات في الحرب، وإلحاق خسائر كبيرة بالجيش الروسي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

زيلينسكي: لدينا القدرة على إلحاق خسائر جديدة بالجيش الروسي

وبحسب شبكة قنوات «سي إن إن»، الأمريكية، أكد «زيلينسكي»، أن لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جسيمة بروسيا، وجاء ذلك عقب لقاء «زيلينسكي» برؤساء المخابرات وقائد القوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع.

تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة

وأضاف «زيلينسكي»: «حددنا المهام في بعض المجالات التكتيكية لتعزيز مواقعنا، كما عملنا بشكل شامل على مسألة تزويد القوات بالأسلحة الحديثة».

وجاءت التصريحات في ظل نفي الرئيس الأوكراني زيلينسكي للأنباء التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية.

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