زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في 5 دول.. أبرزها ألمانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، اليوم السبت، إقالة سفراء أوكرانيا في ألمانيا والنرويج والتشيك والمجر والهند، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إعفاء السفير الأوكراني بالهند من منصبه

وبحسب قناة روسيا اليوم، تم إعفاء السفير الأوكراني لدى الهند من مناصبه المتزامنة كسفير لأوكرانيا لدى جزر المالديف ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش.

وفي سياق آخر، أطلقت بريطانيا برنامجا جديدا مكونا من 1050 موظف خدمة بريطاني لتدريب المتطوعين الأوكرانيين، الذين لديهم خبرة عسكرية قليلة أو معدومة في مواقع وزارة الدفاع بجميع أنحاء إنجلترا لعدة أسابيع.

تدريب الجنود الأساسيين في بريطانيا

وتعتمد الدورة المكثفة على تدريب الجنود الأساسيين في بريطانيا، وتغطي التعامل مع الأسلحة، والإسعافات الأولية في ساحة المعركة، والحرف اليدوية، وتكتيكات الدوريات، والقوانين المتعلقة بالنزاع المسلح.