زيلينسكي: الاقتصاد الروسي وجد نفسه في أكبر أزمة خلال 50 عاما

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن الاقتصاد الروسي وجد نفسه في أكبر أزمة في الـ50 عامًا الماضية، مضيفا في فيديو،أإن العالم يقطع العلاقات مع «موسكو» وستكون كلمات «الانهيار والعجز والفقر وصفًا للحياة الروسية طالما أن السلطات الروسية تريد أن تكون دولة إرهابية».

وأضاف زيلينسكي، أن «موسكو» فقدت أكثر من 35 ألف جندي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أشار زيلينسكي، إلى أن قوات بلاده انسحبت من مدينة «ليسيتشانسك»، معربا في تصريح عبر «تليجرام» عن ثقته بإمكانية استعادة المدينة في حال زيادة إمدادات الأسلحة الحديثة للجيش.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، الانسحاب من المدينة، حفاظاً على أرواح المدافعين الأوكرانيين، موضحة في بيان، أنه في ظل تفوق قوات موسكو، فإن استمرار الدفاع عن «ليسيتشانسك» ستكون له عواقب وخيمة.

الخارجية الروسية: سنرد على أي استفزازات محتملة من كييف

بدورها، قال وزارة الخارجية الروسية، إن بلادها تمتنع عن اتخاذ خطوات انتقامية ضد تصرفات أوكرانيا، وأوضحت المتحدثة باسم الوزراة، في تصريحات، أن «موسكو» تراقب الوضع عن كثب وسترد على أي استفزازات محتملة.

وجارءت تصريحات زاخاروفا، عقب اتهام روسيا لـ أوكرانيا، بقصف مدينة «بيلجورود» الحدودية بصواريخ «توتشكا-أو» ذات ذخائر عنقودية، على مناطق سكنية، فيما أعلنت السلطات المحلية، إن 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، جراء الحادث.

الدفاع الروسية: المناطق التي قصفتها «كييف» لا توجد فيها مواقع عسكرية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المناطق التي قصفتها «كييف» لا توجد فيها مواقع عسكرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت زاخاورفا، إلى عدم تنسيق تصرفات كييف مع الرعاة الغربيين فحسب، بل على الأرجح هم الذين وسوسوا بها.

وأشار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إلى حتمية تطهير أوكرانيا من الشياطين الملاحقين في الشيشان ويقاتلون لجانب أوكرانيا، وعرض رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على «تليجرام»، أسلحة اغتنمها الجيش الروسي في مدينة «ليسيتشانسك» المحررة

وأوضح قديروف، أنه بالحديث عن الشيطانيين الناطقين بالشيشانية مما تسمى بكتيبة «الشيخ منصور»، يبدو أنهم يتبخرون عند أول خبر لاقتراب القوات الشيشانية، وأشار رئيس جمهورية الشيشان الورسية، إلى أنه لا يوجد مقاتلون إيتشكيريون، ولا مدافعون، أو أي مسميات أطلقوها على أنفسهم.

وفي ألمانبا، خرج 1500 متظاهر في العاصمة «برلين» احتجاجا على نية ألمانيا زيادة الإنفاق العسكري «تأسيس صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتسليح الجيش الألماني وزيادة الدعم الاجتماعي» بما في ذلك على تسليح أوكرانيا، وسياسة العسكرة التي تنتهجها حكومة أولاف شولتس. وقالت شرطة برلين، إن المظاهرة جرت دون وقوع انتهاكات.

«بوخارست» تعلن بدء استخراج الغاز من منصة جديدة في «البحر الأسود»

من جانبها، أعلنت السلطات في رومانيا، بدء استخراج الغاز من منصة جديدة في «البحر الأسود»، في إطار مساعي «بوخارست» لوقف اعتمادها على واردات غاز موسكو.

وانتقدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، مؤسس شركة «أمازون» الملياردير جيف بيزوس، على دعمه تطلعات شركات النفط والغاز في تحقيق أرباح قياسية على حساب الشعب الأمريكي، وقالت، إن أسعار النفط تراجعت بنحو 15 دولارا في الشهر الماضي، لكن أسعار محطات الوقود بالكاد انخفضت.

وكان بيزوس علق في وقت سابق، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مالكي محطات الوقود خفض أسعار البنزين، إن الرئيس إما متخيل أو يظهر سوء فهم عميق للديناميكيات الأساسية للسوق.

وأضافت بيير،أن هذه ليست ديناميكيات السوق الأساسية، هذا سوق يخذل المستهلك الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، استعاد الجيش البريطاني، السيطرة على حسابه بـ «تويتر»، الذي يبلغ عدد متابعيه، 362 ألفا، وقناته على «يوتيوب»، يبلغ عدد مشتركي القناة 177 ألفا، بعد اختراقهما لفترة وجيزة واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.