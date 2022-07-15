زيلينسكي: إفلات الإرهابيين من العقاب يشجع الآخرين

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن إفلات الإرهابيين من العقاب يشجع الآخرين، لذلك يجب فرض عقوبات جديدة على روسيا في أسرع وقت ممكن، مضيفا، في خطاب، أن الإرهاب فيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي، أن المحكمة الخاصة بالحرب الروسية على بلاده وآلية التعويض الخاصة ضرورية، فيما دعا أندريه يرماك مساعد للرئيس الأوكراني، أمس الخميس، المشرعين إلى تشكيل لجنة مراقبة تشرف على الأسلحة التي تتسلمها بلاده من حلفائها الغربيين.

وجاء الاقتراح الأوكراني، بعد إثارة «الاتحاد الأوروبي» مخاوف بشأن تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيس البرازيل: سأقدم رؤيتي لتسوية النزاع في أوكرانيا إلى زيلينسكي

وفي البرازيل، أعلن رئيس البلاد، جايير بولسونارو، عن نيته تقديم رؤيته لتسوية النزاع في أوكرانيا إلى فولوديمير زيلينسكي.وفي وقت سابق، أعلن بولسونارو، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، في 18 يوليو الجاري.

تنديد أممي بقصف مدينة «فينيتسيا» وسط أوكرانيا

من جانبها، نددت منظمة «الأم المتحدة»، بشدة بقصف روسيا الصاروخي الذي استهدف مدينة «فينيتسيا» الواقعة في وسط أوكرانيا، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن القصف. وأسفر الهجوم الروسي على المدينة، 23 شخصاً على الأقل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار البرلماني الأوكراني أليكسي جونشارينكو، على «تليجرام»، إلى الاتفاق على إمكانية فتح روسيا، 3 موانئ أوكرانية « أوديسا-تشرنومورسك-يوجني» لتصدير الحبوب منها.

بدوره، حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن محاولات دول الغرب خلق دوامة من العقوبات أحادية الجانب ضد «موسكو» ستنتهي إلى التسبب بأزمة ركود عالمية، وأشار سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في منتدى سياسي حول أهداف التنمية المستدامة، إلى أخطاء ارتُكبت خلال فترة «كورونا» في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة في الدول الغربية الكبرى، أدت إلى تفاقم الاضطراب في أسواق السلع العالمية.