زوج شيماء جمال يكشف سر تقييدها بالسلسلة بعد قتلها: كنت خايف تصحى تاني

حفلت قضية شيماء جمال بتفاصيل ومعلومات مهمة شرحها زوجها المتهم بقتلها هو وشريكه في الجريمة بتحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسألت النيابة أيمن حجاج زوج شيماء جمال عن سبب تقييدها بالسلسلة بعد موتها: «ما قولك فيما تبيّن للنيابة العامة من مناظرة جثمان المجني عليها وجود سلسلة حديدية ملفوفة على جيدها؟» فجاء رد المتهم «أنا اللي لفتها بمساعدة حسين عشان كنت خايف تصحى تاني».

زوج شيماء جمال شوَّه الجثمان بمادة حارقة بعد إلقائه في المقبرة

وكشف نص تحقيقات النيابة العامة في قضية شيماء جمال المتهم بقتلها زوجها وشريكه اللذان يخضعان للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة والتي أجلت نظر القضية في الجلسة الأولى إلى يوم 13 أغسطس المقبل لإطلاع محامي المتهم على المستندات، عن تفاصيل جديدة وهي أن المتهم وضع مادة حارقة على جثمان المجني عليه بكمية كبيرة حتى شوه معالم الجثمان وألقى الزجاجة ذات اللون الأخضر التي كانت معبأة بالمادة الحارقة على الجثمان قبل أن يردم الحفرة بالتراب.

زوج شيماء جمال حفر المقبرة في 30 دقيقة

بينت تحقيقات النيابة العامة أن زوج شيماء جمال حمل جثمانها بمعاونة شريكه في الجريمة ووضعاه في شنطة سيارته وقادها لمسافة 120 مترًا حتى وقف في مكان وبدأ في حفرة المقبرة بمعاونة شريكه في الجريمة وبعد قرابة 30 دقيقة كان المتهمان انتهيا من الحفر وأعمال الردم وإخفاء معالم الجريمة ظنًا منهما أنهما أفلتا من العقاب، لكن جهات التحقيق كشفت الجريمة بعد بلاغ من زوجها في قسم الشرطة باختفاء الزوجة التي كانت بصحبته ودخلت محل كوافير سيدات لتصفيف شعرها ولم تعد.