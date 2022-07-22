مباراة الأهلي والزمالك في حنة عريس بكفر الشيخ.. بطلب المعازيم

«مباراة الأهلي والزمالك داخل حنة»، لقطة تصدرت حفل حناء عريس، في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بتشغيل لقاء القطبين بنهائي كأس مصر 2021، للمعازيم في «الحنة»، والذي فاز به الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، وتوج باللقب على حساب المارد الأحمر.

إقامة الحنة يوم المباراة

«الحنة جات يوم ماتش الأهلي والزمالك وكان ضروري نعطي فرصة للناس إللي بتشجع كورة إنها تتفرج علي مباراة مهمة زي دي»، بتلك الكلمات بدأ الكيميائي عُمر العزب، صاحب الـ28 عاماً، أحد أصدقاء العريس المهندس محمد صابر المقيم بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ،حديثه لـ«الوطن»: «اللقطة كانت في حنة واحد صاحبنا في بيلا، وقمنا بتشغيل مباراة الأهلي والزمالك».

كواليس الحنة

وروى «العزب»، كواليس المشهد: «تشغيل المباراة في الحنة استمر من وقت المباراة ما بدأت، وكنا بنرقص وفي ناس تانية بتتفرج على الماتش، وكانت الأجواء جميلة جداً، ومكنش فيه اعتراض بالعكس الناس كلها كانت مبسوطة بمتابعة المباراة لأن معظم المتواجدين كانوا بيشجعوا كورة ومعظم المعازيم طلبوا مشاهدة المباراة وعدم تفويتها عليهم».

مباراة الأهلي والزمالك

وأُقيمت مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء الخميس، وكانت الأولى بين الفريقين في مباراة نهائية منذ نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي انتصر فيها المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف.

مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، كانت المواجهة بين المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض ضد مواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر، حيث تقابلا مرتين في الموسم الماضي خلال تواجدهما في الدوري البرتغالي قبل القدوم إلى مصر.