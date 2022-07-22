الحكومة تنفي شائعة ضم الصفين الخامس والسادس الابتدائي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مزاعم حول صدور قرار بضم العامين الدراسيين الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد، وفقاً لنظام التعليم الجديد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين.

استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي

وأضافت وزارة التعليم أن الوزير لم يصدر قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصل عن الآخر، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المركز الإعلامي يناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن الشائعات أو المعلومات المغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851»، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.