«التعليم»: إعلان نتيجة «الثانوية العامة» أوائل أغسطس.. والعام الدراسى الجديد 24 سبتمبر

«شوقى»: إتاحة النتيجة على الموقع الرسمى للوزارة بعد اعتمادها مباشرة

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، خلال الأسبوع الأول من أغسطس. وأضاف «شوقى»، فى منشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أمس، أنّه ستتم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمى للوزارة بعد اعتمادها مباشرة، كاشفاً أن امتحانات الدور الثانى ستبدأ 20 أغسطس.

«التظلمات» خلال 15 يوماً مقابل 300 جنيه للمادة.. وبدء امتحانات الدور الثانى الشهر المقبل

وأعلنت الوزارة أن «التظلمات» ستبدأ بعد 15 يوماً من إعلان النتيجة، مشيرة إلى أن أعمال تقديم الطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع ستتم جميعها إلكترونياً، على أن تحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة، وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً، ويتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيعها على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك، وتعتمد مذكرات الزيادة من الوزير أو نائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

كما أعلنت، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى «٢٠٢٢/٢٠٢٣» لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات، على أن يبدأ العام الدراسى 24 سبتمبر ٢٠٢٢ وينتهى 8 يونيو ٢٠٢٣، ويستمر لمدة ٣٥ أسبوعاً، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٨ يوماً للفصل الدراسى الأول، و٩٦ يوماً للفصل الدراسى الثانى، مؤكدًة أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى، تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

آخر أيام الامتحانات: «الإستاتيكا» طويل و«الفلسفة والمنطق» سهل

من جانب آخر، عبَّر طلاب «الثانوية العامة» بالمحافظات عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات، أمس، بأداء «الفلسفة والمنطق» لـ«الشعبة الأدبية»، والأحياء والإستاتيكا لـ«العلمية»، عبر ترديد الأغانى وإطلاق الزغاريد.

احتفالات فى المحافظات للطلاب وأولياء الأمور بانتهاء الماراثون

وشهد محيط لجنة الثانوية بنات بمدينة بنها بالقليوبية احتفالات وزغاريد ورقصاً من الطالبات وأولياء أمورهن، فرحاً بانتهاء الماراثون، وظلت الطالبات يطلقن الشماريخ وبخاخات الفوم بجانب الرقص وترديد الأغانى الشعبية، مؤكدات أن مستوى الامتحانات لا يهم بقدر فرحة الإجازة والتخلص من ضغط الثانوية.

فى سياق متصل، تباينت ردود الفعل حول الامتحانات للشعبيتين العلمية والأدبية، حيث أكد طلاب علمى رياضة أن الامتحان طويل ويحتاج لوقت، فيما عبَّر طلاب الأدبى عن سهولة الفلسفة والمنطق، وأكد طلاب العلمى علوم أن امتحان الأحياء كان صعباً.

فيما أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة أن الامتحانات مرت بسلام وهدوء اليوم فى 112 لجنة، ولم يحدث ما يعكر صفوها، ولم تتلقَّ الغرفة أى شكاوى.

وفى الغردقة، خرجت طالبات مدرسة الغردقة الثانوية بنات عقب انتهاء الامتحانات، وعبرن عن سعادتهن بإطلاق الزغاريد والرقص والأغانى خارج محيط اللجان، ورددن كلمة «فركش»، واستقبلهن أولياء الأمور بالأحضان. وأوضحت أشرقت أبوالعزم، الطالبة بالقسم الأدبى، أن بعض أجزاء امتحان المنطق كانت صعبة وغير مباشرة، ولكن الجميع سعيد بانتهاء الامتحانات الشاقة.

ورصدت «الوطن» فرحة غامرة بين طلاب كفر الشيخ، حيث أطلقت بعض الطالبات الزغاريد، بينما قام الطلاب بالرقص والطبل فرحاً بنهاية مرحلة الثانوية. وقال الطالب عبدالرحمن عثمان إن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة قائمة على الفهم، والوقت كان مناسباً للإجابة. وأوضح الطالب أحمد ياسر أنه سعيد بإنهاء الامتحانات، ويستعد لبداية جديدة، ويتمنى النجاح والتوفيق والالتحاق بكلية الطب البشرى أو «الأسنان».

وشهد محيط مدرسة بورسعيد الثانوية بنات ببورسعيد احتفالات للطلاب مع أولياء الأمور، على أنغام الطبل والمزمار وإطلاق الدخان الملون، ورفعوا البالونات، وتبادلوا الأحضان، داعين الله أن ينهى كابوساً دام عاماً كاملاً. كما استكمل الطلاب الاحتفال فى حديقة المنتزه بحى العرب، وسط تأمين من رجال الشرطة بمديرية أمن بورسعيد وسيارات الإسعاف.

واحتفل طلاب سوهاج بانتهاء الامتحانات بإطلاق الزغاريد والألعاب الثلجية والألوان، وكذلك صيحات الفرح والسعادة.

ورقص طلاب الدقهلية وأطلقوا الزغاريد فرحاً وابتهاجاً بانتهاء عام دراسى هو الأطول بالنسبة لهم، وانتهى اليوم بحلوه ومره تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من عمرهم.

واستخدم الطلاب الـ«دى جى» والطبل والمزمار فى الشوارع المحيطة بالمدارس، وأطلقت الطالبات الزغاريد، فيما استخدم بعض الطلاب الفوم، وألقى بعض الأهالى البالونات على الطلاب ليشاركوهم فرحتهم.

ففى شارع الثانوية بمدينة المنصورة تجمع مئات الطلاب ليحتفلوا مع زملائهم على أنغام الموسيقى والألعاب النارية، وكذلك الرقص، وسط حالة من السعادة الغامرة. وأمام مدرسة الثانوية بنات بالمطرية، استخدم الطلاب الفوم والأغانى والزغاريد، ابتهاجاً بانتهاء 12 شهراً من المذاكرة والتركيز لكى ينالوا أعلى الدرجات التى تؤهلهم للكليات التى يرغبونها.

وانتظر عدد كبير من أولياء الأمور أمام المدارس لحظة خروج أبنائهم، ليشاركوهم تلك الفرحة، ولكى يطمئنوا عليهم فى آخر مواد الثانوية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب رئيس عام الامتحانات، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية، مشيراً إلى انتهاء ماراثون الثانوية ما عدا امتحانات مدارس (المتفوقين STEM)، التى ستنتهى غداً، موجهاً بتأمين اللجان والملاحظين، وشكرهم على ما بذلوه من جهدٍ مخلص وتمنيات الوزارة بعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.

كما وجَّه «حجازى» الشكر لجميع الوزارات والهيئات التى شاركت فى إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام، وعلى رأسها وزارات «الدفاع، الداخلية، الصحة، التنمية المحلية، الكهرباء»، كشريك أساسى فى الامتحانات، إضافةً إلى جهود الهيئات والأجهزة الرقابية والأمنية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة للمحافظين، لتسخير جميع الإمكانات لانتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد سير الامتحانات.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 3 حالات غش منها حالة فى «الأحياء» بالشرقية، وحالة فى «الفلسفة» بشمال سيناء، والثالثة فى «الإستاتيكا» بالشرقية، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.