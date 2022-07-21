وزير التعليم: «لو الناس عاوزة نصيحتي تظلمات امتحانات الثانوية ملهاش فايدة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة التعليمية هائلة ولا تتوقف يوما أو حتى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، هناك جهود مبذولة كبيرة في امتحانات الثانوية العامة، موجها الشكر لكل العاملين بالمنظومة على هذا الجهد.

إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أضاف الدكتور طارق شوقي، تصريحات تليفزيونية، «لسة المشوار طويل، لسة النتيجة، وبعدها التظلمات وبعدها الدور الثاني والتنسيق، وفي الصيف لازم الكتب والتابلت تكون جاهزة، وتدريب المعلمين، العمل مستمر الحقيقة».

وأكد أن إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تجرى كما حدث العام الماضي، فالتصحيح في العام الجاري والماضي كان إلكترونيا، ولا يوجد به عنصر بشري أو أخطاء.

التظلم في السنوات السابقة كان نوعا من الفصال

وتابع: أن «التصحيح السنة اللي فاتت مكنش فيه غلطة واحدة، رغم الكم الكبير من التظلمات، في رأيي التظلمات ملهاش فايدة خالص لو الناس عاوزة نصيحتي، لكنها حق قانوني لمن يريد، والتصحيح الإلكتروني مش بيسيب مجال للأخطاء التقليدية، لما كان يدوي وكان نوع من الفصال».

وأشار إلى أن التظلمات في السنوات السابقة لم تغير نتيجة أي طالب، متابعا: «ده الصح والطبيعي في الامتحانات الإلكترونية، والتظلمات من الحاجات اللي كنا معتادين عليها».