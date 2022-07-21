«التعليم» تحتفل بتخرج طلاب مدارس النيل المصرية الدولية دفعة 2022

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بتخرج طلاب مدارس النيل المصرية الدولية دفعة 2022 بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب، والدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وعدد من قيادات التعليم.

ورحب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمة مصورة، بالحضور وقدم التهنئة للطلاب الخريجين، معتذرا عن حضور هذا الحفل لظروف خاصة معربًا عن اعتزازه بحضور أولياء الأمور والطلاب، للاحتفال بنجاح منظومة مدارس النيل الدولية، وخطواتها على الطريق الصحيح، متمنيًا التقدم والتوسع فى هذه المدارس التى تمنح جودة عالية من التعليم ذو المعايير الدولية المصرية، ومعربًا عن تقديره لخريجي هذه المدارس المصرية الدولية.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه في إطار اهتمام وحرص رئيس الجمهورية، بعملية تطوير النظام التعليمى داخل مصر، وإدخال أنظمة تعليمية جديدة، إذ وجه بإدخال نظام النيل التعليمي، كإحدي النظم التعليمية الجديدة، التي من شأنها تطوير منظومة التعليم داخل مصر.

ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس

وأكد ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا عالي الجودة، بمصروفات مدعمة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادات الدولية، ويبلغ عددها الآن 14 مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية، وجاري التوسع في إنشاء مدارس جديدة تطبق نظام النيل التعليمي بمختلف محافظات مصر، مع تقديم الدعم اللازم للمشروع لضمان نجاحه.

وأشار نائب الوزير إلى أن شهادة النيل الدولية هي شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية وتقدم مدارس النيل خدمة تعليمية مميزة تهدف إلى صناعة فكر الإنسان وامتلاكه لمهارات تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأي جامعة مصرية أو دولية.

واختتم الدكتور رضا حجازي كلمته، متمنيًا التوفيق للطلبة خريجى مدارس النيل المصرية الدولية في حياتهم الجامعية والبحثية، وأن يسهموا في إحداث التطور والرقي للعالم، من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات بحث علمي، وتفكير نقدي وإبداعي، ووجه الشكر والتقدير للقائمين على منظومة النيل التعليمية.

وأعرب العميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، عن سعادته واعتزازه بكونه أحد عناصر منظومة النيل التعليمية العظيمة، ولتي تسهم بشكل فعال في تخريج جيل واعى، قادر على المنافسة الدولية، موجهًا التحية والتقدير لكل العاملين بمنظومة النيل التعليمية، ولكل المساهمين في إنجاح المنظومة بداية من القيادة السياسية الداعمة للشهادة وللمدارس، وللدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق تحيا مصر، وصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والبنك الأهلي المصري، وشركة دى ميديا للدعاية والإعلان.

واستعرض نبذة عن المشروع وما وصل إليه الآن، مشيرًا إلي أن مشروع مدارس النيل المصرية الدولية بدأ عام 2010 مع صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء واستمر حتى عام 2017 تحت إدارة الصندوق ووحدة شهادة النيل الدولية، ثم تم إنشاء شركة مصر للإدارة التعليمية لتتولى الشركة إدارة مدارس النيل المصرية الدولية الموجودة وتتوسع في إنشاء عدد 25 مدرسة جديدة ليصبح عدد المدارس 30 مدرسة تغطى محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد.

خطوات جادة لتحسين المنتج التعليمي

وأوضح أنه تم بالفعل نقل تبعية المشروع كاملًا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتولت شركة مصر للإدارة التعليمية إدارة المدارس التي وصل عددها حتى الآن إلى 14 مدرسة بفضل التعاون الكبير مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت منذ اليوم الأول خطوات جادة لتحسين المنتج التعليمى وتقديم أفضل الوسائل التعليمية والخدمات الأكاديمية المتميزة.

وأكد الباز، أن إدارة الشركة اهتمت أيضًا بالتنمية المهنية لكل العاملين بالمدارس، والتعاون بشكل كبير مع وحدة شهادة النيل الدولية، التي تتولى تدريب كل العاملين في منظومة المدارس ببرامج تدريبية معتمدة من هيئة كامبريدج للامتحانات، كما ظهر جهد إدارة الشركة جليًا في التعاون الكبير مع إدارة التنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات وتنظيم عملية تسجيل الطلبة وتنسيقهم على النظام الإلكتروني للتنسيق وتفعيل تقليل الاغتراب الأمر الذى أشاد به العديد من أولياء الأمور، كما تم العمل على نظام تعليم إلكتروني بالمدارس جميعها في كل المراحل ولم يتأثر أداء المدارس خلال جائحة كورونا.

وأضاف إن الشركة تسعى جاهدة إلى تغيير وجه وأسلوب إدارة المدارس بشكل عام لتقدم نموذجًا فريدًا من نماذج الإدارة المدرسية المتميز، مؤكدًا أن رسالة شركة مصر للإدارة التعليمية هي أننا قادرون على إحداث الاختلاف للأفضل دائمًا والتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قادرة على تقديم الأفضل محليًا وعالميًا، متمنيًا التوفيق للطلاب في حياتهم القادمة.

مراسم تسليم الوشاح وشهادات التخرج للطلاب

تضمن الحفل، تقريرًا وثائقيًا بعنوان(ماذا قالوا عن مدارس النيل)، وفيديو وثائقي لمراحل تطور مشروع مدارس النيل، وكلمة لخريجي دفعة 2022، وكلمة لخريجي الدفعات السابقة، بالإضافة لفقرات فنية وعزف بيانو، وغناء قدمه عدد من الطلاب، كما تضمن الحفل مراسم تسليم الوشاح، ومراسم تسليم شهادات التخرج للطلاب.

جدير بالذكر أن طالب مدارس النيل يحصل على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج شهادة النيل الثانوية الدولية.

المناهج بهذه المدارس يتم مراجعتها من قبل مستشارين مصريين وأجانب، فضلًا عن تأهيل المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق جامعة كمبريدج وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في العملية التعليمية، وبذلك يكون هناك ضمان للحصول على أعلى جودة تعليمية ممكنة.