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السيسي: اتخذنا الخيار التفاوضي في قضية المياه ولا سيما السد الإثيوبي

نؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل

كتب:

شريف سليمان
11:14 ص | الخميس 21 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر اتخذت الخيار التفاوضي في قضية المياه ولا سيما موضوع السد الإثيوبي، استنادا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة، والتي تنم عن رغبة مصر في تنمية العلاقات الثنائية مع أثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي إلى إيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء سد النهضة.

الرئيس: مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل

وأشار السيسي خلال فعاليات منحه الشهادة وتكريمه في الجامعة الصربية، إلى أنّ مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، وبخاصة الدول الثلاث على أساس المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.

استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في حوض النيل

وواصل: «حرصنا في الوقت ذاته على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في حوض النيل، وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، وفي ذات الوقت يحفظ مصالح دولتي المصب مصر، والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، وذلك من خلال اتفاقية قانونية ملزمة وشاملة بين كل الأطراف المعنية بتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل».

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