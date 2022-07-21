وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بذكرى 23 يوليو: نقطة فارقة في النضال الوطني

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، معربا عن أصدق التهاني وخالص التمنيات من جانبه وهيئة الشرطة، بدوام التوفيق.

مسيرة عطاء وتنمية شاملة

وقال وزير الداخلية إنّ الاحتفاء بهذه الثورة المجيدة يُجسّد مسيرة العطاء والوفاء لإعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراسخة في ضمير ويقين الأجيال، لتحفظ العهد ولتبذل المزيد من الجهد لفتح آفاق غدٍ مشرق ومستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بوحدته واستقلاله في عزة وكرامة، متابعا: «حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلّل بالنجاح مسيرة عطائكم وإخلاصكم لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وكل عـام وأنتم بخير».

نقطة فارقة في النضال الوطني

كما بعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، أن أبعث لكم وأعضاء مجلس النواب، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وستظل تلك الذكرى الوطنية نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني ونموذجا فريدا للإرادة الشعبية تحميها مؤسسات الدولة المصرية صونا لمقدرات الوطن، وكل عـام وأنتم بخير».

ذكرى خالدة

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشارعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن نُعرب لكم وأعضاء مجلس الشيوخ، عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلي القدير أن يحفظ مسيرتكم الوطنية المعطاءة وأن يُعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا العزيزة في عزة ورفعة وازدهار، وكل عام وأنتم بخير».

مستقبل مشرق للأجيال المقبلة

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن نُعرب لكم عن أصدق التهاني وأسمى الأماني بدوام التوفيق والسداد، مضيفا أنّ الاحتفاء بهذه الثورة يُرسخ أعظم صور التحدي والإرادة لصناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيادة الوطنيـة الحكيمة، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، وكلل بالنجاح خُطاكم إنّه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير».

عزيمة قوية وأمة أبيّة

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن نُعرب لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد»، متابعا أنّ هذه الثورة ستظل على مر العصور علامةً مضيئة في وجدان الشعب المصري العظيم، ونموذجا للتحول والتحرر بإرادة شعبية وعزيمة قوية لأمة أبيّة قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها، بسواعد وعزائم الأبطال، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، وهيأ لها مزيدا من الأمن والتقدم والتنمية، وكل عام وأنتم بخير».

مزيد من التقدم والنجاح

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن نبعث لكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بأخلص التهاني وأسمى الأماني، متمنين لكم مزيدا من الرفعة والتقدم، داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسـلحة الباسلة درعا قويا لمصرنا الغالية، وأن يهيئ لها من فضله مزيدا من التقدم والنجاح، وكل عـام وأنتم بخير».