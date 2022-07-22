وزيرة البيئة تتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ استعدادًا لقمة المناخ

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، في إطار زيارتها التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر المناخ cop27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، بمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من القيادات.

الوقوف على الاستعدادات اللوجستية لمؤتمر المناخ

وتابعت وزيرة البيئة خلال الجولة أعمال التوسعة للقاعة لاستيعاب أعداد المشاركين والتى قد تصل إلى ما يقارب 30 ألف مشارك على مستوى العالم، كما تضمنت الجولة تفقد الأعمال الميدانية لتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات، بالإضافة إلى الوقوف على الاستعدادات اللوجستية لتوفير تجربة متميزة للمشاركين بمؤتمر المناخ متوافقة مع البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة العمل على تحويل قاعة المؤتمرات إلى نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية .

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للجهود المبذولة للخروج بالقاعة بصورة تليق بمصر وبتنظيم مؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية والتي تعد علامة تاريخية للعمل البيئي في مصر، مشيرة إلى سعادتها بتكثيف العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادا لبدء فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .

ومن ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح باب التسجيل للمشاركة بالمنطقة الخضراء خلال الأيام القليلة المقبلة وفق ضوابط واشتراطات تضمن التمثيل المشرف وعرض أفضل قصص النجاح والتجارب البيئية المميزة والتي تعد نموذج واقعي للتطبيق يمكن تكراره والاستفادة منه على نطاق أوسع محليا وعالميا خلال تفقدها لحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ.

عرض قصص النجاح في مجال التصدي لآثار تغير المناخ

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ المنطقة الخضراء هي المنطقة المخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التي يعقدها القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والوزارات المختلفة لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ بالإضافة إلى عروض موسيقية وفنية واستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

واستعرضت وزيرة البيئة أعمال تطوير الحديقة ومن أهمها رفع كفاءة الحديقة والنوافير بالإضافة إلى القاعات المخصصة لتنظيم الفعاليات الجانبية خلال المؤتمر علاوة على إقامة خيمة بدوية ومطاعم وكافيتريات لتوفير خدمات متنوعة للزوار تضمن تجربة بيئية تمزج الاستفادة العلمية والعملية والاستمتاع بالطبيعة.

وأشادت وزيرة البيئة بأعمال التطوير التي تشهدها الحديقة لتمثل صورة حضارية بمصر أمام العالم خلال مؤتمر المناخ بما ستحتضنه من فعاليات متنوعة معربة عن سعادتها بتكثيف العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة استعداداً لبدء فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.