فرقة «كايروكي» تحي حفلا اليوم بالإسكندرية بعد غياب 3 سنوات

تجري التجهيزات النهائية لحفل فرقة «كايروكي»، وذلك بأحد الفنادق المطلة على البحر بمنطقة الحفلات Areana بسيدي جابر في الإسكندرية، وذلك بنفس المكان الذي أقيم فيه حفل محمد منير الأسبوع الماضي.

ويعد هذا الحفل الأول لفرقة «كايروكي» بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات ومن المقرر أن تفتح أبواب دخول الحفل للجمهور في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جمهور الإسكندرية يستقبل فرقة «كايروكي» بعد غياب

وفي وقت سابق، أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بفرقة «كايروكي»، على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أن تذاكر الحفل أصبحت متاحة الآن منذ فترة.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل فرقة «كايروكي»، حسبما جاء بالموقع المخصص لشراء التذاكر، بين 300 جنيه مصري للفئة العادية إلى 500 جنيه مصري للفئة المميزة.

ومن المقرر أن تقدم فرقة «كايروكي»، عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها «كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك».

معلومات عن فرقة «كايروكي»

يذكر أن أغنية «ساموراي» لـ فرقة «كايروكي»، قد حققت نجاحا كبيرا، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وكانت الأغنية ضمن ألبوم «أبناء البطة السوداء»، الذي يشمل 9 أغاني، وهي «بنخاف، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، يلا نغني، هاتلنا بالباقي لبان، أنا السيجارة، ماعدا صغيرا، أنا الصوت».