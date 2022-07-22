‎استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل.. تعرف على الخطوات والشروط

‎يبحث جمهور عريض من المواطنين عن كيفية وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل، التي وفرتها وزارة الداخلية للأفراد ضمن عدد من الخدمات الأخرى لتسهيل الأمر على المواطنين بدلا من إهدار الوقت، فضلا عن أن استخراجها بشكل إلكتروني يحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا تزامنًا مع عودة زيادة الإصابات.

‎ووفقا لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فإن استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل يتم من خلال عدة إجراءات شأنه شأن القيد العائلي وشهادة الميلاد وغيرها من المستندات التي يتم الحصول عليها عن بُعد.

استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل

ويمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، ثم يبدأ الخطوة التالية بتسجيل بيانات مقدم الطلب، واختيار الطريقة التي يتم بها دفع الرسوم.

وفي الخطوة الأخيرة لعملية استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل يتم الضغط على كلمة الموافقة على الشروط والإرشادات الخاصة.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الاتصال

كما حدد قطاع الأحوال المدنية «السجل المدني»، التابع لوزارة الداخلية، طريقة أخرى لاستخراج بطاقة الرقم القومي والتي تتم من خلال الاتصال برقم ساخن حددته الوزارة، وتأتي خطوات ذلك على النحو التالي:

- في الخطوة الأولى يتم الاتصال على الرقم الساخن وهو 16582، ثم اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد، ثم يتم تسجيل بيانات صاحب البطاقة بدقة بحسب المستندات والأوراق الرسمية.

- في الخطوة الثانية سوف يطلب من طالب الخدمة تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه، وفور انتهاء المدة المحددة، سوف ترسل البطاقة عن طريق البريد للمنزل، أو تحديد مكان استلامها.