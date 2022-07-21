12 جهة لـ استخراج بطاقة الرقم القومي.. اعرف أسعار الاستمارات العادية والعاجلة

قرر مجلس الوزراء، أمس، في اجتماعه الأسبوعي، تخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عاما بدلا من 16، لذا ازداد البحث منذ ساعات عن أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي، ومايتعلق بذلك الأمر من رسوم وغرامة وغيرها.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح خلال هذا التقرير أماكن استخراج البطاقة الشخصية.

أماكن استخراج البطاقة الشخصية

وعلى الراغبين في الحصول على بطاقة الرقم القومي الذهاب إلى أماكن استخراج البطاقة الشخصية، وهي:

يمكن استخراج البطاقة الشخصية من خلال الفروع المختلفة لمكاتب السجل المدني لوزارة الداخلية في مختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.

كما افتتحت وزارة الداخلية تيسيرا على المواطنين مكاتب السجل المدني في عدد من المولات في المقرات التالية:

1- دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة.

2- مول الحمد بالقاهرة.

3- مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية في الجيزة.

4- داندي مول.

5- مول سيتي ستارز في مدينة نصر.

6- ميناء القاهرة الجوي.

7- مول مكسيم في محافظة القاهرة.

8- مول سيتي سنتر المعادي.

9- مول العرب في مدينة 6 أكتوبر.

10- مول طنطا في محافظة الغربية.

11- سيتي سنتر التابع لإدارة مركز شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.

12- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة.

أسعار استخراج البطاقة الشخصية

1- استمارة المميزة بـ170 جنيهًا، ويمكنك استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

2- الاستمارة العاجلة بـ120 جنيها، تستلم البطاقة بعد 3 أيام.

3- الاستمارة العادية بـ45 جنيها، يستلم المتقدم البطاقة بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.

غرامة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي؟

وفي السابق، يفرض السجل المدني غرامة قدرها 100 جنيه غرامة في حالة تأخر المواطن عن استخراج البطاقة لأول مرة بعد مرور6 شهور من بلوغه 16 عاما، ودفع غرامة قدرها 50 جنيها في حالة عدم تحديث بيانات الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.