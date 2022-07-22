تعرف على عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ 15 عاما

بطاقة الرقم القومي هي المستند الرسمي الذي يثبت تحقيق الشخصية للمواطن المصري داخل نطاق الجهورية، وحدد قانون الأحوال المدنية، ضوابط وشروط استخراجها من داخل السجلات المدنية التابعة لوزارة الداخلية، كما قدمت مصلحة الأحوال المدنية، تسهيلات كبيرة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ساهمت الخدمات الإلكترونية في تذليل أي عقبات ومكنت جميع الأفراد من استخراج أي مستندات حكومية من المنزل.

تخفيض سن استخراج البطاقة إلى 15عاما لأول مرة

بعد تخفيض مجلس الوزراء، السن المحددة لاستخراج البطاقة من 16عاما إلى 15 عاما، فإن قانون الأحوال المدنية وضع ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث نص على «يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن».

غرامة لا تقل عن 100 جنيه

وذكرت المادة 48 من قانون العقوبات، أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 السابقة من قانون الأحوال المدنية بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وطالت العقوبة أيضًا تلف أو فقدان بطاقة الرقم القومي أن يتقدم صاحبها إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم فيها خلال أسبوعين من تاريخ التلف والفقد، للحصول بطاقة أخرى، وحذرت من التعامل ببطاقة الرقم القومي ، القديمة بعد أن صدرت له بطاقة بدلا منها.

شروط استخراج الرقم القومي 2022

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- لا يقل سن صاحب الطلب عن 15 سنة.

وحدد قانون الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وهي:

- شراء استمارة البطاقة من السجل المدني.

- حضور ضامن من أقارب الدرجة الأولى.

- تقديم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد لإثبات المهنة ومحل الإقامة.