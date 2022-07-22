«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 8%

اتخذ البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، قرارا مفاجئا للأسواق، إذ خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوي، وفقا نبأ عاجل بثه موقع قناة «روسيا اليوم».

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 8%

وسينظر بنك روسيا في ضرورة خفض سعر الفائدة الرئيسي في النصف الثاني من عام 2022، ووفقا لتوقعات بنك روسيا المركزي، سينخفض التضخم السنوي إلى 12-15% في عام 2022، وإلى 5-7% في عام 2023، ويعود إلى 4% في عام 2024، وويرجع ذلك، إلى كل من تأثير مجموعة من العوامل والطلب الاستهلاكي الضعيف.

تدهور الاقتصاد الروسي

ومن جهة أخرى، لا تزال البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي صعبة ولا تزال تقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير.