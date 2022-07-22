روسيا تُدرج 5 دول في قائمة البلدان غير الصديقة

ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية وسعت قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.

الحرب الأوكرانية الروسية

ويواصل الجيش الروسي عملياته على أراضي أوكرانيا في إطار عملية عسكرية بدأت في 24 فبراير الماضي، الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر كبيرة من الطرفين الروسي والأوكراني.

الصراع مع الغرب

ولا يقتصر الصراع الروسي الأوكراني على الطرفين فقط، بل وقف الغرب داعمًا للأوكران في هذه الأزمة ضد روسيا، حيث دعم الغرب القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة المختلفة وفرض عقوبات على الدب الروسي الذي لا يزال يواصل حربه في الأراضي الأوكرانية.