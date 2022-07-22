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محمود مسلم

روسيا تُدرج 5 دول في قائمة البلدان غير الصديقة

كتب:

محمد الليثي
09:46 ص | الجمعة 22 يوليو 2022
بوتين

بوتين

ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية وسعت قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.

الحرب الأوكرانية الروسية

ويواصل الجيش الروسي عملياته على أراضي أوكرانيا في إطار عملية عسكرية بدأت في 24 فبراير الماضي، الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر كبيرة من الطرفين الروسي والأوكراني. 

الصراع مع الغرب

ولا يقتصر الصراع الروسي الأوكراني على الطرفين فقط، بل وقف الغرب داعمًا للأوكران في هذه الأزمة ضد روسيا، حيث دعم الغرب القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة المختلفة وفرض عقوبات على الدب الروسي الذي لا يزال يواصل حربه في الأراضي الأوكرانية.

 

 

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011