تفاصيل قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة 2022/ 2023 (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك قبل ساعات من فتح باب سحب ملفات التقدم للالتحاق بتلك المعاهد.

كان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد صدَّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة من الذكور والإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي خريجي العام الدراسي 2020/ 2022، و2021/ 2022، حسبما أعلن اللواء طبيب هشام الششتاوي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي قبل عدة أيام.

وأعلنت القوات المسلحة عن فتح باب سحب الملفات للذكور والإناث للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة لمن تنطبق عليهم الشروط، ليصبحوا واحداً من «جيش مصر الأبيض»، وذلك عبر التقدم للالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بالجلاء، والمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى.

وقالت وزارة الدفاع، في الفيديو: «أن تصبح واحداً من ملائكة الرحمة، حاملاً رسالتك الإنسانية، وأن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض، وأن تؤدي أمانتك الطبية؛ فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الطبية العسكرية قلاع المتميزين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة».

وتابعت: «من هنا تكون الانطلاقة القوية بتقديم أوراق الاعتماد للانضمام للمعاهد الصحية للقوات المسلحة، وهي 3 قلاع عسكرية تضم العديد من التخصصات الطبية، وأرقى المستويات التعليمية ضمن منظومة تعليمية تلبي كل الاحتياجات من الكوادر الطبية المدربة من الذكور والإناث».

واعتبرت القوات المسلحة، في الفيديو، الملتحقين الجدد بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة في الفترة المقبلة، بأنهم جيل جديد من الخبرات الفنية وفق أرقى النظم العلمية، ومناهج دراسية تضاهي مثيلاتها بوزارة التعليم العالي.

وأشارت إلى وجود كوكبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بالقوات المسلحة والجامعات المصرية في المعاهد الصحية للقوات المسلحة، فضلاً عن منشآت تعليمية ورياضية، وبرامج تدريبية تناظر أعلى المستويات العالمية، ورعاية طبية وسط بيئة مثالية توفر كافة الإجراءات للعملية التعليمية المتميزة.

شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة 2022/ 2023

1- ألا يقل مجموع الطالب عن نسبة نجاح 60% في «الثانوية».

2- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية في «الثانوية» عن 70%.

3- ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاماً، وألا يزيد عن 21 عاماً في أول أكتوبر المقبل.

4- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس.

5- أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

6- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها.

7- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول طبية، ونفسية، ولغة إنجليزية، ولياقة بدنية، وكشف الهيئة، والتحاليل الطبية.

8- يشترط موافقة والد أو ولي أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

أماكن سحب الملفات للتقديم على المعاهد الصحية للقوات المسلحة

1- المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى.

2- المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال.

3- المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية.

4- معهد الطب العسكري بالمعادي.

5- المستشفى العسكري بالزقازيق.

6- المستشفى العسكري بدمياط.

7- المستشفى العسكري بسوهاج.

8- المستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المُقرر أن يتم فتح باب سحب الملفات للتقدم للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة اعتباراً من غداً السبت الموافق 23 يوليو، وحتى يوم 14 سبتمبر المقبل.

على أن يتم تقديم الملفات بعد استيفائها بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبري القبة للذكور، وبالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث في أحمد جلال للإناث، على أن يكون أخر موعد لتقديم الملفات يوم 18 سبتمبر المقبل.