القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الخارجية والتضامن الاجتماعي

نظمت إدارة الشؤون المعنوية، ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلى وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، حيث استعرض السفير علاء موسى مدير إدارة المعلومات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات بوزارة الخارجية، مفهوم الدبلوماسية، ودور وزارة الخارجية المصرية تجاه مختلف القضايا والأزمات، فضلا عن دور الوزارة الفعال تجاه مختلف الموضوعات التي تمس قضايا القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ما يبرز أهمية الدولة المصرية ودورها الريادي بالمنطقة.

وألقت الدكتورة رامونا كنعان، مستشار الوزير للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي، محاضرة بعنوان «حماية، رعاية، تنمية.. حق كل مصري»، استعرضت خلالها دور الوزارة بمختلف القطاعات بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين في ربوع الوطن كافة، كما أشارت إلى أهمية المبادرات الرئاسية التي تنظمها الوزارة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأشاد ممثلو الوزارتين بمستوى الوعي والإدراك الصحيح لدى رجال القوات المسلحة، لجميع متطلبات المرحلة وما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وكيفية مجابهتها على النحو الأمثل.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصري، لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم، وبما يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة.