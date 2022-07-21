 القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2022.

وقال وزير الدفاع في نص برقيته: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئا بالذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي كانت وستظل إنجاز وطني مضيئ، حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وإنحاز لها جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته، وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور».

وتابع القائد العام للقوات المسلحة: «ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، فإنّ الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسّخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة في مسيرة البناء والإصلاح، وتجسّد إرادتها الحرة بطاقات النابغين والمبدعين من أبنائها ورجال جيشها المخلصين، لتغيير ملامح الحياة على أرض مصر، وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.