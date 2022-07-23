تقدر تسحب 30% من مرتبك قبل ما ينزل.. 10 معلومات عن بطاقة الدفع ميزة 

يبحث العديد من المواطنين خصوصا العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن الفرص والمزايا التي تمنحها بطاقة المدفوعات الرقمية ميزة، باعتبارها أحد أهم أدوات الاقتصاد غير النقدي والشمول المالي في الجمهورية الجديدة، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المزايا التي يمكن أن يحصل عليها موظفو الجهاز الإداري للدولة بمجرد حصولهم على بطاقة المدفوعات الرقمية الوطنية ميزة.

1- بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» مؤمنة للغاية وتحتوى على الشرائح الذكية اللاتلامسية.

1- تتيح خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات الصراف الآلي.

أماكنية الشراء عبر الإنترنت

2- تتيح باقة الدفع ميزة أماكنية الشراء عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية المختلفة، ونقاط POS نقاط البيع الإلكترونية.

3- يمكن من خلالها سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي مثل منصة مصر الرقمية.

4- من أبرز المزايا التي تمنحها البطاقة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خدمة الراتب المقدم مجانًا لمدة 6 أشهر، يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

لا يتم تحصيل رسوم إضافية

5- لا يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة».

6- أكثر من 75% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة ميزة الخاصة بهم.

4.2 مليون بطاقة تم تحويلهم لصرف مستحقات العاملين بالدولة

7- نحو 4.2 مليون بطاقة ميزة تم تحويلهم لصرف مستحقات العاملين بالدولة بالتعاون مع بنوك: مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.