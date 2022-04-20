مميزات الحصول على كارت ميزة من بنك مصر.. 13 فائدة مختلفة

يواصل بنك مصر تقديم الكثير من الخدمات لعملائه من جميع الفئات، كما يقدم الكثير من التسهيلات الخاصة بالقروض لكافة أنواع المشروعات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما يوفر البنك كافة أنواع البطاقات الائتمانية التىي يحتاجها العملاء، ومنها كارت ميزة من بنك مصر، إذ يتمتع بالكثير من المميزات التي يوفرها البنك للعملاء.

مميزات الحصول على كارت ميزة من بنك مصر

- صلاحية كارت ميزة، ممتدة لمدة 5 سنوات لجميع عملاء البنك الراغبين فى الحصول عليه.

- الكارت يوفره البنك لأصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

- يستطيع عملاء بنك مصر ربط كارت ميزة بأكثر من حساب بنكي خاص بالعميل.

- يسمح الكارت لحامله، بتحويل المبالغ المالية التي يريدها بدون حد أقصى بين كل حسابات العميل بالبنك.

- يستطيع حامل الكارت الاستعلام عن الرصيد بشكل سهل وسريع، من خلال أي ماكينة صرف آلي تابعة لبنك مصر، والمنتشرة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

- يستطيع حامل كارت ميزة، الاشتراك مجانًا في خدمة بنك مصر الفورية.

- يستطيع حامل الكارت التسوق أون لاين عبر الإنترنت بحد أقصى 15 ألف جنيه يوميًا، و300 ألف جنيه شهريًا، والسحب اليومي بحدود 5 مرات.

- يستطيع حامل الكارت الشراء من المحالات التجارية داخل مصر بحد أقصى 15 ألف جنيه يوميًا و300 ألف جنيه شهريًا.

- لا توجد أي مصاريف إدارية على عمليات السحب اليومية.

- لا توجد أي مصاريف إدارية للاستعلام عن الرصيد في كارت ميزة من أي ماكينة تابعة لبنك مصر.

- يحصل عملاء بنك مصر على كارت ميزة بعد 24 ساعة فقط من طلبها عن طريق خدمة العملاء.

- يفعل الشخص الكارت، بمجرد وصول رسالة التفعيل من بنك مصر.

- ادخل الكارت إلى أي ماكينة صرف آلي، واكتب رقم سري مكون من 4 أرقام.