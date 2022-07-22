‎أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22-7-2022 في مصر

على مدار الساعات القليلة الماضية ازداد البحث عن أسعار الدواجن، اليوم، عبر محركات البحث المختلفة، حرصا من الآباء والأمهات على شراء ما يحتاجون إليه حتى يتمكن أبناءهم من تناول كميات مناسبة من الكالسيوم والتي يحتاج إليها الجسم.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو، وفق جولة «الوطن» في بعض أسواق منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- جاء سعر الفرخة الكاملة اليوم الجمعة ليتراوح بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- فيما وصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الأجنحة، فوصل لقيمة مالية تتراوح ما بين 28 و35 جنيهًا.

- وتراوح سعر الأوراك اليوم الجمعة بين 48 و52 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس اليوم الجمعة بين 45 و48 جنيهًا.

- وجاء سعر الكبدة والقوانص اليوم الجمعة بين 45 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

- وبالنسبة لسعر البطة والتي تزن 3 كيلو جرامات يصل سعرها إلى نحو 220 جنيهًا.

- وبلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- سعر الدبابيس وصل اليوم إلى نحو 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- وتصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم الجمعة إلى نحو 5 جنيهات.

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

- وبالنسبة لأسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.