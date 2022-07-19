شعبة الدواجن تطالب الحكومة بالتدخل في أزمة البيض وسعره لا يتجاوز 55 جنيها

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا جنونيا فى أسعار بيض المائدة، لافتا إلى أن السبب فى ارتفاع الأسعار غير معروف، على الرغم من انخفاض الأعلاف والدواجن.

وأوضح «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن السعر العادل لطبق بيض المائدة 55 جنيها، وليس 77 جنيها كما هو معلن، مطالبا الحكومة بالتدخل لحل هذه الأزمة، والقضاء على هذا الارتفاع الكبير.

وأشار «السيد»، إلى أن وزارة الزراعة تعرض البيض بسعر البورصة، وهو 66 جنيها، في محاولة منها لمواجهة الارتفاع الذي قام به بعض التجار دون سبب، لافتا إلى أن هناك بعض التجار يعرضون طبق البيض بـ77 جنيها، وفي حالة تدخل الحكومة ومواجهة المخالفين، سيتم ضبط السعر.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسعار الأعلاف انخفضت بعد الخروج من موسم العيد ولا يوجد إقبال كبير عليها، مشيرا إلى أن الخبراء اجتمعوا خلال الأسبوع الماضي، واتفقوا على أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بنحو 52 جنيها وتباع بأقصى سعر 55 جنيهًا، «والمربين قالوا إن التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج».

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد، أن وزارة الزراعة بدأت بالفعل في طرح كميات كبيرة من البيض بسعر 65 جنيه للكرتونة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المسبب الذي حدث في الأسواق مؤخرا، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا تملك مزارع للدواجن، ولكنها اشترت البيض من المنتجين وتحملت تكلفة نقله بالسيارات وعرضه في المجمعات الاستهلاكية.