إصابة شخص سقط به أسانسير كنيسة ماري مرقص بمدينة بورفؤاد ببورسعيد

أصيب شخص، اليوم، سقط به المصعد الكهربائي داخل كنيسة ماري مرقص بمدينة بور فؤاد ببورسعيد

تلقي اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الحياة بور فؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد بولا حربي حنا جاد 22 سنة بادعاء سقوط الأسانسير عليه داخل كنيسة ماري مرقص مصاب بكسر بالفقرات القطنية والحالة العامة مستقرة

المصاب زائر من الزاوية الحمراء بالقاهرة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات

وأوضح مصدر مسؤول بكنيسة ماري مرقص أن المصاب زائر من الزاوية الحمراء بالقاهرة ويجري تقديم الدعم الطبي له وتحويله إلى مستشفى السلام بورسعيد لإجراء عملية تثبيت القطنية له ويجري تجهيز لجنة فنية لفحص الاسانسير ومعرفة ملابسات الحادث.

مصرع طفلين وإصابة ثالث

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت حادث مصرع طفلين وإصابة ثالث بسبب تصادم سيارة بهم كانت داخلها زوجة تعلم زوجها القيادة في منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور الشعبية دون مراعاة لوجود أطفال بالمنطقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.