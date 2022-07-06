السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة بالعمرانية.. والتحريات: ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة بمنطقة العمرانية دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة العمرانية، يفيد باندلاع حريق داخل داخل كنيسة بالمنطقة ذاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

ماس كهربائي تسبب في اندلاع حريق كنيسة العمرانية

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق، ومن ثم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتبين من خلال المعاينة، اندلاع الحريق بداخل مكاتب إدارية بالطابق الثاني بالكنيسة، وذلك بسبب ماس كهربائي.