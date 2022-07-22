تعرف على موعد إجازة ثورة 23 يوليو.. رسمية ومدفوعة الأجر

يبحث العديد من المواطنين على محركات البحث عن ما تبقى من إجازات العام الحالي، ولعل آخرها إجازة ثورة 23 يوليو والتي ستكون غداً السبت بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قرار بإجازة ثورة 23 يوليو

وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون غدا السبت، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

القوى العاملة: السبت إجازة ثورة 23 يوليو

من جانبه أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن غداً السبت هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر.

سعفان يهنئ شعب مصر بثورة 23 يوليو

وهنأ وزير القوى العاملة، شعب مصر وقواته المسلحة في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة المصرية في الانحياز لجانب الشعب والانتصار له.