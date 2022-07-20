السبت المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ يوم السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

وقال الوزير، إنّ ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

تشغيل العامل يوم الإجازة في حالة واحدة

وأوضح الوزير، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وهنأ وزير القوى العاملة، شعب مصر وقواته المسلحة في ذكرى ثورة يوليو المجيدة، التي أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة المصرية في الانحياز لجانب الشعب والانتصار له.